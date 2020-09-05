Молодежная сборная Украины не смогла удержать победу над сверстниками из Дании в рамках отбора на Евро-2021. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Украинцы могли выходить вперед уже на второй минуте – полузащитник СК Днепр-1 Александр Назаренко протащил мяч от центра поля и, выйдя один на один, не смог переиграть кипера датчан, который выставив руку, сумел прервать полет сферы. Впоследствии свой шанс упустил Даниил Сикан, которому также не удалось обмануть Оливера Кристенсена. Хозяева создали несколько опасных моментрив, в целом владея инициативой, однако первый тайм закончился без голов.

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После перерыва Ольсен попал в штангу наших ворот, а на 73-й минуте свое слово сказал Сикан, выведя Украину вперед после паса форварда Мариуполя Дмитрия Топалова. Уже через мгновение Владислав Дубинчак мог удваивать, но пробил выше ворот. Команда Ротаня держалась до последнего и, казалось, сможет добыть сверхважные три очка, однако не устояла. На четвертой добавленной к матчу минуте Эмиль Рийс в скандальном эпизоде ​​удачно сыграл на добивании и спас для своей команды ничью.

Как следствие, Украина после пяти матчей опустилась на 5-ю строчку, имея в своем активе четыре очка, датчане с 16-ю пунктами уверенно лидируют в группе.

Украина U-21 не удержала победу над сверстниками из Дании – скандальный гол на 5-й добавленной хоронит шансы на Евро