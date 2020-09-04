Украинская молодежка разошлась миром с Данией U-21 в матче квалификации к Евро-2021. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Подопечные Руслана Ротаня резво стартовали и уже на 2-й минуте создали первый момент. Это Назаренко перехватил мяч вблизи чужих ворот и выскочил на свидание с Кристенсеном, но переиграть кипера в ближнем бою не сумел.

Дания U-21 – Украина U-21: онлайн-трансляция матча квалификации к Евро-2021

Этот почин партнеры хавбека СК Днепр-1, однако, не поддержали. Постепенно украинцы отдали инициативу датчанам, а ребята Альберта Капельяса начали плести кружева своих комбинаций преимущественно в центре поля. К середине тайма хозяева напомнили о себе разве что ударом Мадсена с близкого расстояния, но его выстрел вовремя заблокировал защитник.

А на 17-й минуте Сикан едва не выбежал один на один с датским вратарем, но Кристенсен своевременным выходом из ворот ликвидировал опасность. После этого команды обменялись моментами. Сначала Ольсен пробил издалека (Билык уверенно взял удар), далее Батагов головой замыкал навес Булецы со штрафного (точно в руки голкиперу), а затем Винн переиграл вратаря Украины U-21, но не попал в ворота!

Несмотря на территориальное преимущество Дании, последнюю возможность забить в первом тайме не использовали "сине-желтые". Кристенсен в течение нескольких десятков секунд примерил роли антигероя и героя. Сначала кипер Оденсе неудачно выбил подачу с углового, а затем в невероятном стиле парировал выстрел Бондаренко с угла штрафной.

За обмен моментами команды взялись и в дебюте второй половины. Начали датчане – хозяева отобрали мяч в центре поля и разогнали быструю атаку, однако Ольсен с угла штрафной попал в штангу. В ответ Цитаишвили накрутил соперников на фланге и исполнил навес на Бондаренко, но тот пробил неточно.

Затем Забарный с Чеберко вовремя отобрали мяч у Дамсгора, обокравшего Булецу вблизи штрафной зоны украинцев. Последний мог отомстить уже минуту спустя, но с его коварным выстрелом со штрафного Кристенсен справился. Активный старт, очевидно, забрал немало сил у обеих сборных, поэтому после 60-й минуты они взяли небольшую паузу.

Период отдыха завершился на 73-й – голом украинцев. Булеца пасом на Топалова разогнал контратаку, которая завершилась прострелом на линию вратарской – Даниил Сикан был точным. Это 0:1!

Почти сразу же "сине-желтые" обязаны были удваивать свое преимущество. Тот же Топалов и Дубинчак оказались в ситуации 3-в-2 у штрафной зоны соперника, но удар Владислава прошел над воротами. Атака в ответ датчан вполне могла завершиться результативно, однако Билык сначала перевел мяч в перекладину, а от мини-штурма после углового украинцы сумели отбиться.

В финальный отрезок поединка сборная Украины U-21, казалось, внимательно играла в обороне. Однако, на 90+5-й не уследила за Эмилем Рийсом – Билык накрыл мяч, "полосатого" из рук выбил голкипер датчан Кристенсен, а форвард сыграл на добивании. Протесты из-за скандального гола без VAR обречены на провал... Очередная потеря очков оставляет команде Ротаня лишь математические шансы на выход из группы.