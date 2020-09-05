Молодіжка продовжить підготовку до чергового матчу відбору вже у Гельсінкі.

Вчора, 4 вересня, підопічні Руслана Ротаня у рамках відбору на Євро-2021 провели поєдинок шостого туру своєї групи проти збірної Данії. Українці, які вели по ходу зустрічі, не змогли втримати перевагу і, пропустивши у доданий час, звели матч унічию (1:1).

Данія U-21 – Україна U-21 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні, о 10:00, наша молодіжка чартерним рейсом вирушила до Фінляндії на черговий поєдинок турніру. У команді всі здорові, під загрозою дискваліфікації перебувають лише Віктор Корнієнко та Юхим Конопля. По обіді у підопічних Руслана Ротаня заплановано тренування відновлювального характеру.

Нагадаємо, матч проти збірної Фінляндії відбудеться 8 вересня у Гельсінкі на Олімпійському стадіоні. Початок поєдинку о 19:00.

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