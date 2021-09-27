Молодежная команда "сине-желтых" попытается защитить лидерство в группе квалификации на Евро-2023.

Наставник Украины U-21 вызвал на октябрьские поединки 24 футболиста, которые будут защищать честь страны в двух поединках отбора на Евро-2023.

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Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка), Анатолий Трубин (Шахтер Донецк).

Защитники: Максим Таловеров (Динамо, Чехия), Константин Вивчаренко, Антон Боль (все – Динамо Киев), Арсений Батагов (Днепр-1 Днепр), Александр Драмбаев (Мариуполь), Алексей Сыч (Рух Львов), Олег Горин (Минай), Валерий Дубко (Черноморец Одесса).

Полузащитники: Владимир Бражко (Динамо Киев), Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Александр Назаренко (Днепр-1 Днепр), Дмитрий Крысько (Металлист 1925 Харьков), Николай Михайленко, Максим Брагарь (оба – Черноморец Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер Донецк), Викентий Волошин (Десна Чернигов).

Нападающие: Владислав Супряга (Динамо Киев), Богдан Вьюнник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Левен, Бельгия).

8 октября команда Ротаня встретится со сверстниками из Франции, а 12 октября украинцы дома будут принимать молодежную сборную Фарерских островов. Напомним, после стартовых двух туров "сине-желтые" возглавляют группу H с 6-ю очками.

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