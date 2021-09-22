"Без преувеличения – Де Дзерби специалист высокого уровня. Как у бывшего футболиста, у него прекрасное понимание футбола. Отметил бы и изменения в тренировочном процессе, где открыл для себя много новаций.

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Вижу, что под впечатлением и украинские тренеры. Обратил внимание, когда находился на сборах с молодежной сборной Украины, что Ротань в тренировочном процессе несколько перенял у Де Дзерби. Считаю, что это можно воспринимать, как своеобразный комплимент для итальянского специалиста", – поделился Судаков в комментарии официальному сайту УПЛ.

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер летом этого года и уже вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас "горняки" занимают 2 место в чемпионате, отставая от Динамо на 3 пункта.

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