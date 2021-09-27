Молодіжна команда "синьо-жовтих" спробує захистити лідерство у групі кваліфікації на Євро-2023.

Наставник України U-21 викликав на жовтневі поєдинки 24 футболісти, які захищатимуть честь країни у двох поєдинках відбору на Євро-2023.

Ротань в тренувальному процесі дещо перейняв у Де Дзербі, – Судаков

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк).

Захисники: Максим Таловєров (Динамо, Чехія), Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (усі — Динамо Київ), Арсеній Батагов (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич (Рух Львів), Олег Горін (Минай), Валерій Дубко (Чорноморець Одеса).

Півзахисники: Володимир Бражко (Динамо Київ), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Дмитро Криськів (Металіст 1925 Харків), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва — Чорноморець Одеса), Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — Шахтар Донецьк), Вікентій Волошин (Десна Чернігів).

Нападники: Владислав Супряга (Динамо Київ), Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Левен, Бельгія).

8 жовтня команда Ротаня зустрінеться із однолітками з Франції, а 12 жовтня українці вдома прийматимуть молодіжну збірну Фарерських островів. Нагадаємо, після стартових двох турів "синьо-жовті" очолюють групу H з 6-ма очками.

"Це постріл собі в ногу": Петракова критикують за невиклик Маліновського – справжня ціна скандалу і хто наступна жертва