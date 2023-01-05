Молодежная сборная Украины начала организовывать подготовку к участию в Евро-2023.

В рамках подготовки к участию на Евро-2023 молодежная сборная Украины проведет тренировочные сборы с 20 по 28 марта.

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Во время собрания подопечные Руслана Ротаня проведут спарринг со сверстниками из Италии 27 марта, сообщает официальный сайт УАФ. О времени и месте проведения игры станет известно позже.

Напомним, под руководством Руслана Ротаня сборная Украины U-21 только в третий раз в истории вышла в финальную часть молодежного чемпионата Европы. Соперниками "сине-желтых" в групповом турнире Евро-2023 станут Испания, Румыния и Хорватия.

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