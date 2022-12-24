"Мудрик, Трубин, Забарный – я надеюсь на этих футболистов и буду просить главного тренера национальной сборной отпустить их на молодежный чемпионат Европы. Знаю и мнение самих ребят: Трубин, Забарный, Мудрик хотели бы сыграть на Евро-2023. Для нашей команды присутствие таких игроков может сделать разницу.

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Однако изначально я говорил – молодежная сборная работает в пирамиде украинского футбола на национальную команду. И если на тот момент кто-то из этих ребят обязательно будет нужен первой сборной, мы примем это решение главного тренера национальной команды. Молодежная сборная должна готовить игроков для национальной. Такова ее стратегическая задача, важнее даже текущих турнирных результатов", – резюмировал Ротань в интервью Українському Футболу.

Специалист недавно стал главным тренером Александрии, но не завершил свое сотрудничество со сборной Украины U-21, которую вывел на Евро-2023. Летом на групповом этапе соперниками нашей молодежки станут Испания, Румыния и Хорватия.

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