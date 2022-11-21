Товарищеский матч

Грузия U-21 – Украина U-21 – 1:1

Голы: Хвадагиани, 70 – Кащук, 63

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На фоне безумных кадровых проблем (Руслан Ротань после спарринга с Израилем (1:1) не мог рассчитывать сразу на 5 исполнителей) сборная Украины в экспериментальном составе сумела достойно противостоять Грузии. Первый тайм был за хозяевами – лишьо уверенная игра кипера СК Днепр-1 Кинарейкина не позволила отличиться Гагуа, Хорхели и Гуляшвили. Украинцы ответили лишь неточной дальней попыткой от Кулаковского.

После перерыва "сине-желтые" прибавили и стали создавать моменты у чужих ворот. Один из них со второй попытки реализовал полузащитник Шахтера Алексей Кащук, на правах аренды выступающий за Сабах. Сначала он воспользовался фланговой передачей, однако не смог переиграть Куталадзе, а на 63-й минуте с правой точно пробил в дальний угол. К сожалению, удержать преимущество не удалось – через семь минут Хвадагиани восстановил статус-кво. Как следствие, вторая ничья подряд – подопечные Ротаня завершили ноябрьский сбор.

Напомним, по итогам жеребьевки Евро-2023 Украина попала в группу В, где встретится с Румынией, Испанией и Хорватией. Наша команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня 2023 гола в Бухаресте.

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