Молодіжна збірна України почала організовувати підготовку до участі на Євро-2023.

В рамках підготовки до участі на Євро-2023 молодіжна збірна України проведе тренувальні збори з 20 по 28 березня.

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Під час зборів підопічні Руслана Ротаня проведуть спаринг з однолітками з Італії 27 березня, повідомляє офіційний сайт УАФ. Про час та місце проведення стане відомо пізніше.

Нагадаємо, під керівництвом Руслана Ротаня збірна України U-21 лише втретє в історії вийшла у фінальну частину молодіжного чемпіонату Європи. Суперниками "синьо-жовтих" у груповому турнірі Євро-2023 стануть Іспанія, Румунія та Хорватія.

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