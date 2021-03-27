Молодежная сборная Украины продолжила не слишком удачные выступления на товарищеском турнире Antalya Cup – на этот раз "сине-желтые" не смогли обыграть Узбекистан.

Antalya Cup, 2 тур

Украина U-21 – Узбекистан U-21 – 1:1

Голы: Бражко, 31, (пен.) – Абдуманнопов, 50

Руслан Ротань решил поберечь звезд, оставив в запасе Супрягу, Судакова и Кухаревича. Первая половина началась довольно вяло, но украинцы постепенно набрали обороты и заработали пенальти на 30 минуте – Исаенко снесли в штрафной, а Бражко реализовал пенальти. Добавим, что оба представляют киевское Динамо. Исаенко позже забил и сам, однако гол отменили из-за офсайда.

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Второй тайм начался с быстрого гола узбеков. После подачи со штрафного Абдуманнопов в одно касание переправил мяч в ворота Чекотуна. Ближе к концу встречи на поле появились Супряга, Судаков и Кухаревич, однако они не помогли команде Ротаня вырвать победу, хотя последние минуты прошли в атаках сборной Украины.

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