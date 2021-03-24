Antalya Cup, 1 тур

Украина U-21 – Болгария U-21 – 1:2

Голы: Назаренко, 10 – Янков, 21 Крастев, 52

Руслан Ротань выпустил в атаке звездное трио Назаренко – Кухаревич – Супряга, и оно дало результат на 10 минуте. Форвард Динамо протащил мяч в штрафной и откинул под удар хавбеку СК Днепр-1. Открытие УПЛ не ошибся, пробив точно в нижний угол. Счастье украинцев продолжалось 10 минут. Голкипер Шахтера Никита Турбаевский неаккуратно сыграл за пределами штрафной, сделав передачу точно в ноги Янкову – болгар аккуратным парашютом наказал представителя "горняков". После этого начался обмен моментами, но ни один из них к голу не привел.

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Старт второй половины оказался для подопечных Ротаня неудачным. Максим Таловеров сбил соперника вблизи линии штрафной. Женщина-арбитр назначила штрафной удар, но это не спасло "сине-желтых" от беды – Крастев хитро пробил во вратарский угол. На 64 минуте тренер Украины заменил полсостава – вышли Исаенко, Мудрык, Очеретько, Желизко, Притула и Брагару. Ожидаемого эффекта это не принесло. Моменты у ворот Болгарии не возникали, но на боковой линии произошла незначительная стычка между молодыми игроками.

Финальный свисток зафиксировал поражение Украины со счетом 1:2. Команда Ротаня неудачно начинает новый цикл, но возможность для реванша будет совсем скоро – 27 марта украинцы встретятся с Узбекистаном.

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