Antalya Cup, 2 тур

Україна U-21 – Узбекистан U-21 – 1:1

Голи: Бражко, 31, (пен.) – Абдуманнопов, 50

Руслан Ротань вирішив поберегти зірок, залишивши у запасі Супрягу, Судакова та Кухаревича. Перша половина розпочалась досить мляво, але українці поступово набрали обертів та заробили пенальті на 30 хвилині – Ісаєнка знесли у штрафному, а Бражко реалізував пенальті. Додамо, що обидва представляють київське Динамо. Ісаєнко пізніше забив і сам, проте гол скасували через офсайд.

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Другий тайм розпочався зі швидкого гола узбеків. Після подачі зі штрафного Абдуманнопов в один дотик переправив м'яч у ворота Чекотуна. Ближче до кінця зустрічі на полі з'явились Супряга, Судаков та Кухаревич, проте вони не допомогли команді Ротаня вирвати перемогу, хоча останні хвилини пройшли в атаках збірної України.

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