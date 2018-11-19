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Сборная Украины U-20 уступила сверстникам из Польши

22:07 44 Читати українською
Сборная Украины U-20 уступила сверстникам из Польши
Сборная Украины U-20 уступила сверстникам из Польши

Юношеская сборная Украины сыграла против сверстников из Польши в товарищеском матче.

Подопечные Александра Петракова провели товарищеский матч против сборной Польши на выезде, игра закончилась поражением украинцев со счетом 1:2.

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Открыл счет в матче игрок сборной Польши Доминик Стенчик, отметившись с пенальти на 19 минуте встречи. Украина ответила уже через 10 минут точным ударом Дениса Попова. Однако, во втором тайме гол в собственные ворота забил Олег Веремеенко.

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Товарищеский матч

Польша U-20 – Украина U-20 – 2:1

Голы: Стенчик, 19 (пен), Веремеенко, 70 (автогол) – Попов, 28

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