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Сборная Украины U-21 драматично упустила победу над Грузией в товарищеском матче с 2 удалениями

17:45 79 Читати українською
Сборная Украины U-21 драматично упустила победу над Грузией в товарищеском матче с 2 удалениями
Сборная Украины U-21 в драматичном матче упустила победу над Грузией

Молодежная сборная Украины в результативном матче упустила победу над Грузией.

На столичном стадионе имени Банникова сборная Укрины U-21 поделила очки со сверстниками из Грузии в товарищеском матче. "Сине-желтым" удалось забить быстрый гол усилиями Русина, который реализовал пенальти на 7-й минуте. Грузины смогли отыграться благодаря точному удару Лаквехелиани на 35-й минуте, однако под занавес первого тайма Леднев восстановил преимущество хозяев

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Янчак, который появился на поле после перерыва, результативным ударом удвоил преимущество сборной Украины. На 71-й минуте Янчак получил красную карточку за грубую игру. Вадим сыграл ногой в голову соперника и получил справедливое удаление. Этот момент стал переломным в матче. Уже через 7 минут после красной грузины смогли сократить отставание. Дубль оформил Лаквехелиани, а под занавес второго тайма забил Лежава, установив ничейный результат. На 90+1 минуте составы уравняли. Удалили Арабидзе, однако это уж никак не повлияло на счет встречи.

Товарищеский матч

Украина U-21 – Грузия U-21 – 3:3

Голы: Русин, 7 (пен.), Леднев, 45+1, Янчак, 59 – Лаквехелиани 35, 77, Лежава, 85

Удаление: Янчак, 71 – Арабидзе, 90+1

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Товарищеские матчи

Украина U-21 - Грузия U-21: Пятница 16 ноября 2018

Украина U-21
Матч окончен
3 : 3
Грузия U-21
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