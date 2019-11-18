Сборная Украины U-18 на последней минуте одержала победу над Данией / ФФУ

Юношеская сборная Украины провела товарищеский матч против сверстников из Дании.

Товарищеский матч между Данией и Украиной состоялся в Испании. Игра проходила на тяжелом из-за дождей газоне. В итоге украинские юниоры все же одержали победу.

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Уже в компенсированное арбитром ко второму тайму время, после быстрого розыгрыша штрафного, точный удар нанес Николай Михайленко, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Товарищеский матч

Дания U-18 – Украина U-18 – 0:1

Гол: Михайленко, 90+5.