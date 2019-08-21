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Сборная Украины U-18 сыграла вничью в первом матче международного турнира

11:50 43 Читати українською
Сборная Украины U-18 сыграла вничью в первом матче международного турнира
Сборная Украины U-18 / УАФ

В Чехии стартовал ежегодный турнир Вацлава Ежека, участие в котором принимает и сборная Украины. В первом поединке подопечные Владимира Езерского разошлись миром со словацкими сверстниками (1:1).

Турнир Вацлава Ежека

Украина U-18 – Словакия U-18 – 1:1

Голы: Шуранов, 14 – Мойзис, 60

Украина (U-18): Зновенко, Гук, Мащенко, Брама, Кулаковский, Соловьев (Слюсарь, 73), Дидык, Бражко, Чидомере (Брук, 81), Здырко (Волинец, 56), Шуранов.

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Подопечные Владимира Езерского сыграли вничью со Словакией U-18 в стартовом матче турнира Вацлава Ежика, который проходит в Чехии. На 14-й минуте счет дальним ударом открыл Эрик Шуранов, но во втором тайме словаки после удара Мойзиса со штрафного выровняли ситуацию. 1:1 – итог матча.

21 августа Украина сыграет против Северной Македонии, после чего 24 числа "сине-желтых" ожидает стыковой поединок (соперник пока неизвестен).

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