Шахтер не отпустил игроков в сборную Украины U-18

Главный тренер сборной Украины U-18 Владимир Езерский сообщил, что Шахтер не отпустил футболистов на турнир имени Ежека.

"У нас нет ни одного игрока Шахтера в составе. Насколько мне известно, у Никиты Кулалаева закончился контракт с "горняками", и он сейчас находится в поиске новой команды.

Езерский вспомнил эпическую драку в Шахтере и назвал сильнейшего легионера в истории донетчан

Что касается вызовов, то в первую очередь хочу поблагодарить все клубы, которые делегировали своих представителей в нашей сборной, дав нам при этом максимум информации о нужных игроках.

На этот сбор я хотел пригласить и увидеть в действии четырех исполнителей донецкой команды, которые по разным причинам не являются основными игроками нашей сборной, однако их не отпустили", – поделился Езерский в комментарии официальному сайту УАФ.

Отметим, сборная Украины U-18 сыграет со Словакией и Северной Македонией на турнире имени Ежека. Матчи состоятся 20 и 21 августа соответственно.

"Да какая политика, мы об этом не общались", – игроки сборной Украины U-18 шокировали поддержкой россиян