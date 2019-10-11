Сборная Украины U-18 разгромила сверстников из Армении

Интервью — 13:30 381
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"Сиджу на балконі, дзвонить англійський номер – "Шева?!": прес-аташе Шевченка – про закулісся збірної і перехід у Мілан
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Украина – Литва: анонс матча отбора к Евро-2020Евро-2020 — 08:00 517
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Отбор к Евро-2020: Кадар фейлами убил Венгрию, Дубра не сдержал Левандовски, Нидерланды оформили грандиозный камбэкЕвро-2020 — 00:32 722
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Бельгия уничтожила Сан-Марино и первой квалифицировалась в финальную часть Евро-2020Евро-2020 — 10 окт 464
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Украина – Литва: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 10 окт 1112