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Сборная Украины U-18 разгромила сверстников из Армении

15:29 19 Читати українською
Сборная Украины U-18 разгромила сверстников из Армении
Сборная Украины U-18 / УАФ

Сборная Украины U-18 уничтожила Армению в рамках товарищеского матча (5:1).

Товарищеские матчи

Армения U-18 – Украина U-18 – 1:5

Голы: неизвестно, 56 – Кобак 14, Абдуллаев 17, Свитюха 22, Соловьев 39, Чидомере, 90+3.

Матч начался очень удачно для "желто-синих" и уже к 22 минуте Кобак, Абдуллаев и Свитюха сделали преимущество для сборной Украины комфортным. Соловьев еще до перерыва увеличил преимущество украинцев. Армения сократила отставание после перерыва, но последнее слово было за нашими ребятами, Чидомере поставил точку в матче.

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Напомним, что сборные Украины и Армении U-18 запланировали еще один товарищеский матч, который состоится 13 октября, начало в 12:00.

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Армения Армения Сборная Украины Товарищеские матчи Украина U-18 Украина U-18
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