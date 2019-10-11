Збірна України U-18 розгромила однолітків з Вірменії

Збірна України U-18 знищила Вірменію в рамках товариського матчу (5:1).

Товариські матчі

Вірменія U-18 – Україна U-18 – 1:5

Голи: невідомо, 56 – Кобак 14, Абдуллаєв 17, Світюха 22, Соловйов 39, Чідомере, 90+3.

Матч розпочався дуже вдало для "жовто-синіх" і вже на 22 хвилині Кобак, Абдуллаєв та Світюха зробили перевагу для збірної України комфортною. Соловйов ще до перерви збільшив перевагу українців. Вірменія скоротила відставання по перерві, але останнє слово було за нашими хлопцями, Чідомере поставив крапку в матчі.

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Нагадаємо, що збірні України та Вірменії U-18 заплановали ще один товариський матч, який відбудеться 13 жовтня, початок о 12:00.