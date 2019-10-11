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Игроки Динамо переживают из-за невызова в молодежную сборную Украины, – Кузнецов

13:58 33 Читати українською
Игроки Динамо переживают из-за невызова в молодежную сборную Украины, – Кузнецов
Олег Кузнецов / Footboom

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов прокомментировал ситуацию из-за невызова в юношеские сборные игроков Динамо.

"Естественно, что эта ситуация с "динамовцами", когда 9 игроков не приезжает в сборную, сказывается на подготовке к матчам. Знаю, что сами ребята переживают из-за невызова в сборную, и хотят много играть.

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На сегодняшний момент не знаю, какая ситуация. Думаю, ближе к ноябрю прояснится", – поделился Кузнецов в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Стоит отметить, что сборная Украины U-19 под руководством Олега Кузнецова провела две подряд товарищеские встречи против сверстников из Греции. Первая игра завершилась победой "желто-синих", а во второй командам не удалось выявить сильнейшего.

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