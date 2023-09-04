Главный тренер сборной Украины U-17/18 Юрий Мороз выбрал список игроков, которые поедут на международный турнир Вацлава Ежека в Чехии.

В расположение сборной Украины U-17/18 получили вызов 20 игроков, сообщает официальный сайт УАФ. Отметим вызовы Вячеслава Суркиса (сын Григория Суркиса) и двух игроков из-за рубежа – Александр Гавриленко (РБ Лейпциг) и Богдан Будко (АЗ Алкмаар).

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Голкиперы: Вячеслав Суркис, Маркиян Бакус.

Защитники: Максим Коробов, Денис Дикий, Владислав Шершень, Николай Киричок, Даниэль Вернаттус, Даниил Гаража, Александр Гавриленко.

Полузащитники: Кирилл Осипенко, Даниил Ищенко, Владислав Калин, Геннадий Синчак, Егор Абрамов, Даниил Хан, Виктор Цуканов, Богдан Будко.

Нападающие: Матвей Пономаренко, Виталий Лобко, Денис Жданов.

Добавим, что турнир Вацлава Ежека продлится с 6 по 9 сентября, а соперниками Украины станут сборные США, Турция и Словакия.

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