Головний тренер збірної України U-17/18 Юрій Мороз обрав список гравців, які поїдуть на міжнародний турнір Вацлава Єжека у Чехії.

До розташування збірної України U-17/18 отримали виклик 20 гравців, повідомляє офіційний сайт УАФ. Відзначимо виклики В'ячеслава Суркіса (син Григорія Суркіса) та двох гравців з-за кордону – Олександр Гавриленко (РБ Лейпциг) та Богдан Будко (АЗ Алкмаар).

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Голкіпери: В'ячеслав Суркіс, Маркіян Бакус.

Захисники: Максим Коробов, Денис Дикий, Владислав Шершень, Микола Киричок, Даніель Вернаттус, Данило Гаража, Олександр Гавриленко.

Півзахисники: Кирило Осипенко, Данило Іщенко, Владислав Калин, Геннадій Синчак, Єгор Абрамов, Данило Хан, Віктор Цуканов, Богдан Будко.

Нападники: Матвій Пономаренко, Віталій Лобко, Денис Жданов.

Додамо, що турнір Вацлава Єжека триватиме з 6 по 9 вересня, а суперниками України стануть збірні США, Туреччини та Словаччини.

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