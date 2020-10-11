Андрей Шевченко не будет вызывать еще одного игрока в сборную Украины перед поединком с Испанией в Лиге наций.

Голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык останется в расположении национальной сборной, а в составе молодежки чемпиона мира U-20 заменит Анатолий Трубин (Шахтер), утверждает Sport.ua.

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Именно Ризнык стоял на воротах Украины U-21 во время победного матча (1:0) против румын. Андрей Шевченко экстренно вызвал игрока Ворсклы после потери Лунина и Панькива. С немцами (1:2) вышел Бущан, а Ризнык и Никита Шевченко сидели в запасе. Трубин в расположении Шахтера сдал несколько негативных тестов на коронавирус, поэтому спокойно может отправляться на помощь молодежной сборной.

Напомним, матч национальных сборных Украины и Испании состоится в ближайший вторник, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.

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