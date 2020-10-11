Сразу два игрока сборной Испании не смогут помочь своей команде в матче 4-го тура Лиги наций против Украины.

Украина – Испания: УЕФА назвал бригаду арбитров на поединок Лиги наций

Форвард Вильярреала Жерар Морено и защитник Лидса Диего Льоренте не смогли закончить воскресную тренировку, сообщает Королевская испанская футбольная федерация на своей странице в социальной сети Твиттер. Оба футболиста почувствовали дискомфорт в мышцах и тренерский штаб принял решение не брать их на выездной поединок против "сине-желтых" в Киев.

К слову, Морено во вчерашнем матче против Швейцарии (1:0) появился на поле на 73-й минуте, заменив автора единственного гола Микеля Оярсабаля. Льоренте весь поединок провел в запасе.

Напомним, встреча с командой Шевченко состоится уже в ближайший вторник, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.

Испания одолела Швейцарию благодаря ужасной ошибке соперников и едет на матч в Киев в статусе лидера группы Лиги наций