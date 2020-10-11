Андрій Шевченко не буде викликати ще одного гравця у збірну України перед поєдинком з Іспанією у Лізі націй.

Голкіпер Ворскли Дмитро Різник залишиться у розташуванні національної збірної, а в складі молодіжки чемпіона світу U-20 замінить Анатолій Трубін (Шахтар), стверджує Sport.ua.

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Саме Різник стояв на воротах України U-21 під час переможного матчу (1:0) проти румунів. Андрій Шевченко екстрено викликав гравця Ворскли після втрати Луніна та Паньківа. З німцями (1:2) вишов Бущан, а Різник та Микита Шевченко сиділи в запасі. Трубін у розташуванні Шахтаря здав кілька негативних тестів на коронавірус, тому спокійно може вирушати на допомогу молодіжній збірній.

Нагадаємо, матч національних збірних України та Іспанії відбудеться у найближчий вівторок, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.

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