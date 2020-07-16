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Сборная Украины сохранила место в топ-25 сильнейших команд рейтинга ФИФА

12:38 - Читати українською
Сборная Украины сохранила место в топ-25 сильнейших команд рейтинга ФИФА
Сборная Украины / Фото П. Кубанова

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала свежий рейтинг лучших сборных мира.

Сборная Украины представила новый комплект формы

Подопечные Андрея Шевченко осталась на 24 строке между Уэльсом и Венесуэлой. Лучшей сборной остается Бельгия, в тройку также входят Франция и Бразилия. Среди европейских команд "сине-желтые" занимают 15-ю строчку.

Соперники Украины по Евро-2020 Нидерланды занимают в рейтинге ФИФА 14-е место, а Австрия – 26-е. Команды, с которыми украинцы встретятся в Лиге наций, расположились следующим образом: Испания на 8-й позиции, Швейцария – на 12-й, а Германия – на 15-й.

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