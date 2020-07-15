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Сборная Украины представила новый комплект формы

13:30 - Читати українською
Сборная Украины представила новый комплект формы
Форма сборной Украины / УАФ

Компания Joma создала новый вариант экипировки, в котором "сине-желтые" будут выступать в текущем году начиная с матчей Лиги наций.

Для домашнего комплекта в качестве основного использовали желтый цвет, детали выделены синим. Новая форма создана с учетом последних инноваций: новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, имеющий темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки.

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Основным цветом выездного комплекта формы, наоборот, будет синий с желтыми деталями. Прочные швы, сетчатая ткань по бокам с использованием инновационной технологии DRY MX для контроля влажности тела, обеспечивает игрокам ощущение сухости и комфорта, а также предотвращает переохлаждение после тренировок.

Футболки уже в наличии на сайте Joma.ua и Joma.com.ua. Стоимость одной футболки составляет 1450 грн.

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УАФ Сборная Украины Футбольная форма Украина Украина
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