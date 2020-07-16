Збірна України зберегла місце у топ-25 найсильніших команд рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала свіжий рейтинг найкращих збірних світу.

Збірна України презентувала новий комплект форми

Підопічні Андрія Шевченка залишилася на 24 рядку між Уельсом та Венесуелою. Найкращою збірною залишається Бельгія, до трійки також входять Франція і Бразилія. Серед європейських команд "синьо-жовті" посідають 15-ту сходинку.

Суперники України по Євро-2020 Нідерланди займають у рейтингу ФІФА 14-те місце, а Австрія – 26-те. Команди, з якими українці зустрінуться у Лізі націй, розташувались наступним чином: Іспанія на 8-й позиції, Швейцарія – на 12-й, а Німеччина – на 15-й.

Україна дізналася календар матчів Ліги націй і регламент жеребкування відбору ЧС-2022 – важкий шлях та проблеми