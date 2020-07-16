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Збірна України зберегла місце у топ-25 найсильніших команд рейтингу ФІФА

12:38 - Читать на русском
Збірна України зберегла місце у топ-25 найсильніших команд рейтингу ФІФА
Збірна України / Фото П. Кубанова

Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала свіжий рейтинг найкращих збірних світу.

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Підопічні Андрія Шевченка залишилася на 24 рядку між Уельсом та Венесуелою. Найкращою збірною залишається Бельгія, до трійки також входять Франція і Бразилія. Серед європейських команд "синьо-жовті" посідають 15-ту сходинку.

Суперники України по Євро-2020 Нідерланди займають у рейтингу ФІФА 14-те місце, а Австрія – 26-те. Команди, з якими українці зустрінуться у Лізі націй, розташувались наступним чином: Іспанія на 8-й позиції, Швейцарія – на 12-й, а Німеччина – на 15-й.

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