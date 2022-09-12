Левого защитника Брюгге Эдуарда Соболя перевели из резервного списка в основной, сообщает официальный сайт УАФ.

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Количество вызванных футболистов выросло до 27. Это уже не первое изменение после начального объявления списка. Ранее Петраков экстренно добавил в заявку Трубина, Волынца и Игнатенко, которые должны компенсировать потери Бущана и Шапаренко.

Напомним, уже 21 сентября сборная Украины сыграет против Шотландии, после чего 24 сентября сыграет с Арменией и 27-го – снова с Шотландией. Сейчас "сине-желтые" с 7 очками возглавляют группу E дивизиона B.

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