Лівого захисника Брюгге Едуарда Соболя перевели з резервного списку в основний, інформує офіційний сайт УАФ.

Матчі збірної України транслюватимуть безкоштовно – де дивитися поєдинки "синьо-жовтих" у Лізі націй

Кількість викликаних футболістів зросла до 27. Це вже не перша зміна після початкового оголошення списку. Раніше Петраков екстрено додав у заявку Трубіна, Волинця та Ігнатенка, які повинні компенсувати втрати Бущана та Шапаренка.

Нагадаємо, вже 21 вересня збірна України зіграє проти Шотландії, після чого 24 вересня зіграє з Вірменією і 27-го – знову з Шотландією. Наразі "синьо-жовті" з 7-ма очками очолюють групу E дивізіону B.

Збірна України дізналася місце в оновленому рейтингу ФІФА