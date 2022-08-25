Рейтинг национальных сборных претерпел совсем незначительные изменения по сравнению с предыдущей версией.

Сборная Украины осталась на 27 строчке по состоянию на 25 августа, информирует официальный сайт ФИФА.

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С момента предыдущей версии (23 июня) европейские команды вообще не проводили матчей, поэтому изменения касаются других регионов. Топ-3 командами мира остаются Бразилия, Бельгия и Аргентина. Первое отличие только на 22 строчке – Марокко пропустило Иран.

Напомним, ближайший матч сборной Украины запланирован на 21 сентября – встреча с Шотландией в Лиге наций.

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