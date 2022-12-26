"Збірна України наступного разу збереться з новим тренерським штабом. Це вже очевидно. Якщо до березня Сергій Ребров звільниться з посади в Аль-Айні (є варіанти), то негайно стане до виконання обов’язків в національній команді. Він до дрібниць уже проговорив свій контракт з УАФ. Якщо ж в Еміратах доведеться затриматися до червня, збір проведе його тренерський штаб.

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Це означає, що місія Олександра Петракова у національній команді завершена. Його угода спливає з дня на день, і питання щодо пролонгації не розглядалося на засіданні Виконкому минулого тижня. Хоча у той самий час у молодших командах пролонгували Руслана Ротаня та Сергія Нагорняка.



Повертатись на молодіжний рівень поки ще наставнику нашої збірної не хочеться. Він планує залишитись у дорослому футболі і чекає гідних пропозицій. Олександру Васильовичу – дякуємо! За шаленство наших емоцій. І що надіями зіграти на Мундіалі ми жили до останнього", – написав Бурбас у Telegram.

Додамо, що найближчий збір української команди запланований на березень. 26 числа "синьо-жовті" розпочнуть відбір Євро-2024 гостьовим матчем проти Англії.

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