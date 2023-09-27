Чемпионат мира по пляжному футболу в ОАЭ пройдет без сборной Украины.

Наша команда квалифицировалась на Мундиаль, получив одну из четырех путевек от Европы. Однако на ЧМ-2024 отобрались белорусы, поэтому сборная Украины вынуждена отказаться от участия в турнире, который состоится в феврале 2024 года.

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"Ассоциация пляжного футбола Украины и УАФ обращалась к FIFA и BSWW с просьбой отстранить команду Беларуси от выступлений, потому что эта команда представляет страну-приспешника террористического режима россии и является соучастником вооруженной агрессии против Украины. Но футбольные чиновники отказались это делать, как отказались от предложения, чтобы белорусы сыграли без своих национальных символов", – сообщает пресс-служба АПФУ.

Так что у сборной Украины не осталось выбора. Формально "сине-желтые" просто выполнили приказ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены/команды, представляющие российскую федерацию и республику Беларусь.

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