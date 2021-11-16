"Сине-желтые" завершают подготовку к матчу квалификации на чемпионат мира с Боснией и Герцеговиной.

Как известно, уже сегодня, 16 ноября, сборная Украины проведет решающий поединок за выход в плей-офф ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Накануне подопечные Александра Петракова провели тренировку на стадионе Билино Поле, где и состоится поединок, сообщает официальный сайт УАФ.

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"Сине-желтые" разместились в Сараево, поэтому дорога в Зеницу заняла около часа (расстояние – около 70 км). Перед началом вечерней тренировки Петраков поздравил именинника – Виктора Цыганкова с 24-летием. Команда подарила юбиляру традиционный презент – футболку с цифрами, соответствующими возрасту, и подписями партнеров. "Завтра ждем, чтобы ты сам себя и нас поздравил на футбольном поле", – пожелал наставник игроку.

После разминки и занятия на координацию команда провела предыгровую тренировку, цель которой – финализация всего подготовительного процесса к главному матчу на этом этапе отбора.

Напомним, начало встречи с боснийцами в 21:45. В параллельном матче финны встретятся с немотивированными французами.

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