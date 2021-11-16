"Синьо-жовті" завершують підготовку до матчу кваліфікації на чемпіонат світу з Боснією і Герцеговиною.

Як відомо, вже сьогодні, 16 листопада, збірна України проведе вирішальний поєдинок за вихід у плей-офф ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини. Напередодні підопічні Олександра Петракова провели тренування на стадіоні Біліно Поле, де й відбудеться поєдинок, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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"Синьо-жовті" розмістились у Сараєво, тож дорога до Зениці зайняла близько години (відстань – близько 70 км). Перед початком вечірнього тренування Петраков привітав іменинника – Віктора Циганкова з 24-річчям. Команда подарувала ювіляру традиційний презент – футболку з цифрами, що відповідають віку, та підписами партнерів. "Завтра чекаємо, щоби ти сам себе й нас привітав на футбольному полі", – побажав наставник гравцеві.

Після розминки та заняття на координацію команда провела передігрове тренування, що мало на меті фіналізацію всього підготовчого процесу до головного матчу на цьому етапі відбору.

Нагадаємо, початок зустрічі з боснійцями о 21:45. У паралельному матчі фіни зустрінуться з немотивованими французами.

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