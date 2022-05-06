"Сине-желтые" продолжают подготовку к первому спаррингу. Александр Петраков не смог привлечь к сегодняшнему занятию всех находящихся в его распоряжении футболистов.

Сегодня, 6 мая, тренировка сборной Украины была открытой. В занятии на глазах иностранных журналистов приняли участие 20 игроков из 23-х, находящихся на сборе на национальной команде.

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Виктор Цыганков и Михаил Мудрик тренировались индивидуально. Динамовца все еще беспокоит повреждение приводящей мышцы, которое он получил 10 дней назад. Михаил Мудрик находится на завершающей стадии индивидуальной работы, и в ближайшие дни дебютант сборной должен присоединиться к общему тренировочному процессу.

Свежая потеря – Алексей Гуцуляк, который вообще не занимался. Полузащитник СК Днепр-1 накануне почувствовал боль в колене, поэтому вместе с врачом поехал делать МРТ-снимок, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, 11 мая подопечные Александра Петракова сыграют товарищеский матч. Поединок Боруссия Менхенгладбах – Украина стартует в 21:45.

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