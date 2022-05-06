"Синьо-жовті" продовжують підготовку до першого спарингу. Олександр Петраков не зміг залучити до сьогоднішнього заняття всіх футболістів, які перебувають у його розпорядженні.

Сьогодні, 6 травня, тренування збірної України було відкритим. У занятті на очах іноземних журналістів взяли участь 20 гравців із 23-х, які перебувають на зборі на національної команди.

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Віктор Циганков і Михайло Мудрик тренувалися індивідуально. Динамівця все ще турбує ушкодження привідного м’язу, яке вінгер отримав 10 днів тому. Михайло Мудрик перебуває на завершальній стадії індивідуальної роботи, і найближчими днями дебютант збірної повинен приєднатися до загального тренувального процесу.

Свіжа втрата – Олексій Гуцуляк, який взагалі не займався. Півзахисник СК Дніпро-1 напередодні відчув біль у коліні, тому разом з лікарем поїхав робити МРТ-знімок, інформує офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, 11 травня підопічні Олександра Петракова зіграють товариський матч. Поєдинок Борусія Менхенгладбах – Україна стартує о 21:45.

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