Главный тренер сборной Украины признался, что ряд его подопечных отказались от передышки ради скорейшего приезда в национальную команду.

"Вызов Игнатенко? Надо, чтобы была интрига, понимаете? Немного подождите. Шестнадцатого числа приедут Александр Зубков, Тарас Качараба, Роман Яремчук и Даниил Сикан.

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Они 15 мая играют. Я спросил, сколько им нужно дней, чтобы отдохнуть. Они ответили – нам не нужно отдыха, мы едем в сборную. Все, очень хорошо", – рассказал Петраков в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, сейчас сборная Украины находится в Словении, где готовится к матчу квалификации ЧМ-2022 против Шотландии. На 11 мая запланирован спарринг "сине-желтых" против Боруссии Менхенгладбах.

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