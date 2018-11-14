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Сборная Украины провела открытую тренировку на НСК Олимпийский – лучшие мгновения

13 ноября 22:40 88 Читати українською
Сборная Украины провела открытую тренировку на НСК Олимпийский – лучшие мгновения
Сборная Украины провела тренировку на НСК Олимпийский / фото Павла Кубанова

Сегодня, 13 ноября, национальная команда Украины провела тренировку на главной арене Украины НСК Олимпийский. Понаблюдать за занятием могли все желающие.

Сборная Украины начала активную подготовку к поединку Лиги наций против Словакии. Сегодня "сине-желтые" провели тренировку, которая прошла на НСК Олимпийский. Занятие было открытым, на тренировку сборников, несмотря на холодную, погоду пришли около полутора тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Футболисты начали тренировку с разминки, затем выполняли упражнения на скорость. В это время трио вратарей национальной команды тренировалось на другой половине поля. Далее полевые игроки провели двусторонний матч без ворот.

К слову, один из спонсоров национальной команды подарил игрокам стол для текбола, который сразу же испытали Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Александр Караваев.

Завтра, 14 ноября, подопечные Андрея Шевченко проведут на НСК Олимпийский еще одну тренировку – на этот раз уже закрытую. 15 ноября украинская делегация вылетит в Братиславу, где на следующий день сыграет против Словакии заключительный матч Лиги наций.

Напомним, Украина уже гарантировала себе первое место в группе, одержав 9 очков из 9 возможных.

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Усі фото: Павла Кубанова

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

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