Збірна України провела відкрите тренування на НСК Олімпійський – найкращі миттєвості

Сьогодні, 13 листопада, національна команда України провела тренування на головній арені України НСК Олімпійський. Поспостерігати за щаняттям могли всі охочі.

Збірна України розпочала активну підготовку до поєдинку Ліги націй проти Словаччини. Сьогодні "синьо-жовті" провели тренування, яке пройшло на НСК Олімпійський. Заняття було відкритим, на тренування збірників попри холодну погоду завітали близько півтори тисячі вболівальників, інформує офіційний сайт ФФУ.

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Футболісти почали тренування із розминки, згодом виконували вправи на швидкість. У цей час тріо воротарів національної команди тренувалося на іншій половині поля. Далі польові гравці провели двосторонній матч без воріт.

До слова, один із спонсорів національної команди подарував гравцям стіл для текболу, який одразу ж випробували Євген Коноплянка, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський та Олександр Караваєв.

Завтра, 14 листопада, підопічні Андрія Шевченка проведуть на НСК Олімпійський ще одне тренування – цього разу вже закрите. 15 листопада українська делегація вилетить у Братиславу, де наступного дня зіграє проти Словаччини заключний матч Ліги націй.

Нагадаємо, Україна вже гарантувала собі першу сходинку в групі, здобувши 9 очок з 9 можливих.

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Усі фото: Павла Кубанова