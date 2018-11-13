Шевченко: В сборную Украины должен приезжать человек с мотивацией, а не чтобы получить место в составе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с прессой перед открытой тренировкой команды во вторник на НСК Олимпийский.

"Эти два матча очень важны. Мы специально сделали акцент на молодых футболистах, видим в них перспективу, многим из них дали определенный аванс. Это игроки, которые хорошо зарекомендовали себя в клубах и в молодежных сборных.

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В принципе, турнирные задачи мы уже решили. Мы идем на определенный риск, потому что у молодых игроков еще нет такого опыта игр на таком уровне. Где-то будем балансировать, а также пытаться дать молодежи по максимуму раскрыть свой талант в этих матчах, но и достичь при этом результата.

Сыграет ли Лунин в этих матчах? Каждый имеет шанс выйти на поле. А решение уже будем принимать непосредственно перед матчами.

Не будет соблазна стремиться выйти на Евро-2020 больше через Лигу наций? Сначала надо узнать результаты жеребьевки, увидеть группу. Но я гарантирую, что ни у кого такого даже в мыслях не будет.

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Безус? Мы его рассматривали еще тогда, когда у нас была нехватка игроков перед двумя предыдущими матчами. Но у него была травма, он сыграл только один матч. Роман прогрессирует, растет, он один из кандидатов. Его позиция? Если мы будем его вызывать, то будем приспосабливать к нашей игре.

Швед? Это его первый вызов. Нам надо познакомиться с ним, увидеть его в работе. Возможно, мы и изменим его позицию. Я вижу нем хорошие характеристики и как можно его использовать.

Интервью Хачериди? В сборную должны приезжать люди, которые мотивированы, а не чтобы получить место в составе. Они должны быть готовы выйти как с первых минут, так и на замену, и сделать все, чтобы помочь команде достичь результата", – сказал Шевченко на пресс-конференции.