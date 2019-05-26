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Сборная Украины проведет спарринг с СК Днепр-1 – известна дата

16:28 114 Читати українською
Сборная Украины проведет спарринг с СК Днепр-1 – известна дата
Сборная Украины / УАФ

Сборная Украины сыграет контрольный матч против клуба УПЛ СК Днепр-1.

В среду, 29 мая, сборная Украины в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2020 проведет спарринг с представителем УПЛ СК Днепр-1, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины начала подготовку к матчам отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга

Днепряне в сезоне 2018/19 уверенно одержали 1 строчку в турнирной таблице Первой лиги и за несколько туров до финиша поднялись в элитный дивизион.

Украина будет принимать Сербию и Люксембург на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно. Ранее Андрей Шевченко задним числом вызвал в команду нападающего Артема Беседина.

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