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Сборная Украины начала подготовку к матчам отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга

25 мая 16:00 352 Читати українською
Сборная Украины начала подготовку к матчам отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга
Украина начала подготовку к Сербии и Люксембургу / фото: ФФУ

Игроки национальной команды Украины, вызванные на поединки против Сербии и Люксембурга, начали прибывать в расположение сборной в Харькове.

Первыми в лагерь национальной команды прибыли игроки, выступающие за рубежом –- Марьян Швед, Василий Кравец, Иван Петряк, Игорь Пластун и Роман Яремчук. Также прибыли 8 футболистов из молодежки, которые будут готовиться вместе с национальной командой, информирует официальный сайт УАФ.

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Уже в 17:00 запланирована первая тренировка "сине-желтых" на стадионе Солнечный. Сегодня вечером к сборной присоединятся Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Роман Безус, а также еще трое футболистов из молодежки. 27 и 28 мая прибудет остальные легионеры – Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Артем Кравец и Эдуард Соболь.

1 июня состав национальной команды пополнится игроками из украинской Премьер-лиги, последние матчи которой будут сыграны 31 мая.

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Напомним, после 2 туров "сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 4 очка. Матчи против Сербии и Люксембурга пройдут на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно.

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