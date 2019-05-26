Збірна України проведе спаринг з СК Дніпро-1 – відома дата

Україна — 16:34 116
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Динамо – Львів: стартові склади та онлайн-відеотрансляція матчу 31 туру УПЛ
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20 років тому Манчестер Юнайтед здійснив феєричний камбек у фіналі Ліги чемпіонів – ретро дняЛіга чемпіонів — 14:09 542
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Лунін повертається в Реал – українець попрощався з гравцями ЛеганесаІспанія — 11:16 4768
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Динамо – Львів: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 3232
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Валенсія – Барселона: заслужена перемога "кажанів" у фіналі Кубка, уривчаста геніальність Мессі та крах "блаугранас"Іспанія — 03:00 5708