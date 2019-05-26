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Збірна України проведе спаринг з СК Дніпро-1 – відома дата

16:28 55 Читать на русском
Збірна України проведе спаринг з СК Дніпро-1 – відома дата
Збірна України / УАФ

Збірна України зіграє контрольний матч проти клубу УПЛ СК Дніпро-1.

У середу, 29 травня, збірна України у рамках підготовки до матчів відбору Євро-2020 проведе спаринг із представником УПЛ СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Збірна України розпочала підготовку до матчів відбору Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу

Дніпряни у сезоні 2018/19 впевнено здобули 1 сходинку у турнірній таблиці Першої ліги і за кілька турів до фінішу піднялись в елітний дивізіон.

Україна прийматиме Сербію та Люксембург на Арені Львів 7 та 10 червня відповідно. Раніше Андрій Шевченко заднім числом викликав у команду нападника Артема Бєсєдіна.

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