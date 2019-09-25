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Сборная Украины проведет открытую тренировку в Харькове

13:41 38 Читати українською
Сборная Украины проведет открытую тренировку в Харькове
Сборная Украины / УАФ

Подопечные Андрея Шевченко встретятся с болельщиками и представителями СМИ перед важными играми против Литвы и Португалии.

Во вторник, восьмого октября, сборная Украины проведет открытую тренировку в Харькове, сообщает официальный сайт УАФ. Все желающие смогут понаблюдать за футболистами и стать свидетелями их подготовки к ответственным матчам. Начало тренировки запланировано на 19:00.

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Уже 11 октября сборная Украины проведет поединок против Литвы, а через три дня – против Португалии. По итогам этих поединков "сине-желтые" могут досрочно квалифицироваться на Евро-2020.

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