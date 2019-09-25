Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з уболівальниками та представниками ЗМІ перед важливими іграми проти Литви та Португалії.

У вівторок, восьмого жовтня, збірна України проведе відкрите тренування у Харкові, повідомляє офіційний сайт УАФ. Всі бажаючі зможуть поспостерігати за футболістами і стати свідками їх підготовки до відповідальних матчів. Тренування розпочнеться о 19:00.

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Вже 11-го жовтня збірна України проведе поєдинок проти Литви, а через три дні – проти Португалії. За підсумками цих поєдинків "синьо-жовті" можуть достроково кваліфікуватися на Євро-2020.

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