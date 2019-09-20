Шевченко объявил список игроков сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с составом на решающие матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Андрей Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Вальядолид).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (Динамо), Игорь Пластун (Гент), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (Шахтер), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (Динамо), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Жуниор Мораес (Шахтер).

Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин (Динамо), Виктор Коваленко (Шахтер), Роман Безус (Гент), Евгений Шахов (Лечче).

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Главный тренер не исключает, что кто-то из игроков может быть довызван или переведен из резервного списка в основной. Национальная команда начнет сбор 7 октября в Харькове.

Отметим, что матчи против Литвы и Португалии запланированы на 11 и 14 октября соответственно. "Желто-синие" занимают первое место в группе B, имея в активе 13 очков, португальцы на 2 месте с 8 пунктами.