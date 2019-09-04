Сборная Украины проведет открытую тренировку перед матчем против Нигерии

Хорошие новости поступили для днепровских болельщиков сборной Украины.

Подопечные Андрея Шевченко в поте лица активно готовятся к важному поединку против Литвы в рамках квалификации на Евро-2020, но спарринг против Нигерии также никто не отменял.

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Накануне матча против африканцев подопечные Андрея Шевченко проведут открытую тренировку на Днепр-Арене. Мероприятие состоится 9 сентября, начало в 19.00, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии.

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