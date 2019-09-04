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Збірна України проведе відкрите тренування у Дніпрі перед матчем проти Нігерії

20:39 281 Читать на русском
Збірна України проведе відкрите тренування у Дніпрі перед матчем проти Нігерії
УАФ анонсувала чергове відкрите тренування збірної / Фото УАФ

Хороші новини надійшли для дніпровських вболівальників збірної України.

 

Підопічні Андрія Шевченка в поті чола активно готуються до важливого двобою проти Литви в рамках кваліфікації на Євро-2020, але спаринг проти Нігерії також ніхто не скасовував.

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Напередодні матчу проти африканців підопічні Андрія Шевченка проведуть відкрите тренування на Дніпро-Арені. Захід відбудеться 9 вересня, початок о 19.00, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії.

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Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Нігерія
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